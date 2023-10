No México, esta exposição de arte leva donos e cães ao museu

O Museo Tamayo inaugurou a segunda exposição Arte e Cães, com mais peças de arte (e até poemas) que os tutores podem apreciar na companhia dos seus animais.

Os cães e a ligação especial que têm com os humanos inspiram os artistas há milhares de anos. Agora, o Museo Tamayo, na Cidade do México, organizou uma exposição de obras de arte moderna que tanto os humanos como os amigos de quatro patas podem visitar — a Arte e Cães.

Lorenza Errasti, assistente de curadoria da colecção do museu, adianta que a exposição é uma selecção das peças de arte do espaço e foi pensada para que tanto cães como tutores as possam apreciar.

"As leituras da exposição baseiam-se nas emoções. A relação de afecto que existe entre um dono e o cão está sempre presente, e, agora que abrimos este espaço para isso, ainda mais", acrescentou.

A segunda exposição #ArteyPerros (Arte e Cães, em tradução livre), inclui as instalações de Haris Epaminonda, Danh Vo e Mario Garcia Torres, as pinturas Max Ernst e Mathias Goeritz, as esculturas e filmes de Pierre Huyghe e os poemas de Luis Felipe Fabre.

Mila Cohen, estudante do 6.º ano de escolaridade, visitou a exposição e admitiu gostar da ideia de também poder levar a cadela Sakura. "Gosto de levá-la para todo o lado", afirmou enquanto passava por um quadro de Max Ernst.

Outras das pessoas que visitaram o museu partilham da opinião da jovem e anseiam por mais experiências do género: "Seria incrível se existissem mais espaços como este, com arte, onde pudéssemos passar tempo com os nossos cães", destacou o fotógrafo Manu Echeverria.