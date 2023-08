É proibido ladrar durante o filme, mas neste cinema em Londres os cães são bem-vindos

É possível que não percebam o que está a acontecer no grande ecrã e não podem comer pipocas, mas, neste cinema de Londres, os cães já podem acompanhar os donos nas idas ao cinema.

Chamam-se “Dog Day Afternoons” e permitem que os donos se façam acompanhar pelos seus cães numa ida ao cinema (sem pagar um bilhete extra). Acontecem nas 16 localizações dos cinemas Curzon do Reino Unido, em vários pontos de Londres.

Para ir a uma destas sessões, basta comprar um bilhete de cinema normal e desfrutar da companhia canina. Para garantir o bem-estar de todos os animais, a cadeia de cinema garante que o som dos filmes está mais baixo do que o habitual.

Há, no entanto, regras a cumprir. “Só podem entrar os cães bem comportados”, lê-se no site da Curzon. Assim como os tutores têm de desligar o som dos telemóveis, os cães têm de ficar em silêncio durante a projecção — nada de ladrar.

Uma vez que não pagam bilhete, os cães também não se podem sentar nas cadeiras do cinema. Os lugares ideais são o colo dos donos ou o chão, por isso, uma manta e brinquedos caninos são bem-vindos.

Além das salas de cinema, os cães são convidados a socializar no bar e no café do cinema uma hora antes e depois dos filmes. Isto na companhia dos donos, claro.

A cadeia de cinema lembra ainda que “os donos são responsáveis por limpar” alguma superfície que os animais sujem, disponibilizando produtos específicos para o efeito.

Por cá, ainda não há sessões regulares onde os amigos de quatro patas possam entrar, mas já houve uma iniciativa semelhante em 2019. O Cinema City do Campo Pequeno, em Lisboa, abriu as portas da antestreia do filme Cai na Real - Corgi (um filme também ele sobre cães) recebeu cerca de 50 cães.