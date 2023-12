Morreu um requerente de asilo no navio britânico de alojamento de migrantes

Polícia de Dorset está a investigar causas da morte de homem que aguardava resposta a pedido de asilo no Reino Unido a bordo do Bibby Stockholm, onde estão alojados cerca de 300 migrantes.

Um migrante que aguardava pela resposta ao seu pedido de asilo no Reino Unido a bordo do Bibby Stockholm, uma enorme embarcação atracada em Dorset, no Sul de Inglaterra, com capacidade para albergar 500 pessoas, morreu esta terça-feira, confirmaram o Governo britânico e a polícia local.