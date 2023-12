A vida de Mário Viegas contada por ele mesmo, num álbum com quatro CD inéditos

São apontamentos escritos à mão, desenhos, fotografias, recortes de jornais e de banda desenhada, que Mário Viegas foi juntando em folhas de grande formato (A3) até perfazer o que considerou a sua verdadeira história. “Sobre mim está aí tudo, o resto não tem interesse nenhum”, sentenciou, com a sua habitual ironia. Esse trabalho, a que Mário Viegas meteu ombros quando já adivinhava o desfecho da doença que havia de lhe tirar a vida, e que constitui um legado fascinante, está agora disponível num álbum que reproduz na íntegra as 250 folhas avulsas que criou, e às quais se juntaram quatro CD de gravações inéditas. Editado pela Tradisom, com o título que o próprio lhe deu, Auto-Photo Biografia (não autorizada), é lançado nesta quarta-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, às 18h30.

