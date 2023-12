Municípios devem investir na defesa contra os mosquitos de dengue ou Zika em Portugal

A presença dos mosquitos Aedes em Portugal, como a detecção do mosquito-tigre-asiático (Aedes Albopictus) em Lisboa em Setembro deste ano, trouxe uma atenção reforçada ao perigo de instalação destes mosquitos, que podem transmitir doenças como dengue, Zika ou chikungunya, no território português. As preocupações com o mobiliário urbano e a exigência de uma comunicação mais próxima, particularmente por parte dos municípios e juntas de freguesia, estão entre os principais recados para uma melhor protecção contra a instalação destas espécies em Portugal.

