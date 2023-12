Deputados do PS, PCP e BE apelam a cessar-fogo imediato no Médio Oriente

Socialistas, comunistas e bloquistas pedem “um cessar-fogo imediato, duradouro e sustentado que conduza à cessação da actual escalada de violência” no Médio Oriente.

Mais de 20 deputados do PS, PCP e Bloco de Esquerda (BE) subscreveram esta segunda-feira um apelo por um cessar-fogo “imediato, duradouro e sustentado” na Palestina e em Israel para acabar com a “actual escalada de violência”.

O abaixo-assinado, que partiu do PCP, apoia-se numa resolução aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) a 27 de Outubro, que pede uma “trégua humanitária” também “imediata, duradoura e sustentada” entre as forças israelitas e o Hamas em Gaza.

“Associando-se ao apelo da ONU e à exigência de milhões de pessoas por todo o mundo, os deputados da Assembleia da República” pedem “o estabelecimento de um cessar-fogo imediato, duradouro e sustentado que conduza à cessação da actual escalada de violência na Faixa de Gaza, na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental e em Israel”, lê-se no documento, a que o PÚBLICO teve acesso.

Socialistas, comunistas e bloquistas lembram ainda que a ONU exige “o fornecimento imediato, contínuo, suficiente e sem entraves de bens e serviços essenciais aos civis em toda a Faixa de Gaza”, bem como a “revogação da ordem de Israel”, isto é, “a potência ocupante”, aos palestinianos, aos trabalhadores da ONU e humanitários e aos médicos para evacuarem “todas as áreas da Faixa de Gaza a norte”.

Mas também a rejeição de “quaisquer tentativas de transferência forçada da população civil palestiniana” e uma “solução justa e duradoura para o conflito israelo-palestiniano” através de “meios pacíficos, com base nas resoluções relevantes das Nações Unidas e em conformidade com o direito internacional”.

Do lado do PS, o apelo foi assinado por Agostinho Santa, Ana Isabel dos Santos, Ana Paula Bernardo, Carla Miranda, Gilberto Anjos, Isabel Moreira, Ivan Gonçalves, Jamila Madeira, José Pedro Ferreira, Luís Graça, Mara Lagriminha, Miguel Costa Matos, Paula Reis, Rita Borges Madeira, Sara Velez, Sérgio Ávila, Susana Correia e Tiago Brandão Rodrigues. Pelo PCP, subscreveram Alma Rivera, Bruno Dias e Paula Santos e, pelo BE, Joana Mortágua.

O apelo chega três dias depois de os Estados Unidos da América terem vetado uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas a exigir um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza.