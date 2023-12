Uma boa decisão do Governo

Na véspera de ser formalmente demitido pelo Presidente da República, o Governo cessante teve na passada quinta-feira um dia deveras preenchido. No último Conselho de Ministros de António Costa foram apreciados trinta e cinco diplomas, entre os quais medidas referentes à linha de alta velocidade, exigências de investimento à ANA (bastante convenientes, agora que o país ficou a saber que o novo aeroporto de Lisboa está nas mãos da ANA…), para além de outras relacionadas com a execução e acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Umas e outras muito próximas da discussão mediática que tem acompanhado a acção do executivo nos últimos tempos, evidenciando que, nem mesmo na despedida, o Governo PS perdeu a acuidade política. Mas houve outras medidas, menos mediáticas, que também foram aprovadas. A criação de uma unidade técnica para monitorização de benefícios fiscais foi uma delas.

