“Tudo fizemos”. Na última reunião, Governo dá garantias de que deixa a casa arrumada

O executivo usou o último Conselho de Ministros para mostrar que não deixa razões ao próximo Governo para que não avance com os projectos do TGV e do aeroporto de Lisboa.

Foi o último Conselho de Ministros deste Governo, que será formalmente demitido esta quinta-feira pelo Presidente, entrando agora em gestão. Após dois dias intensos no Porto, a acelerar o passo e a mostrar obra feita com quase 60 iniciativas, muitas delas relacionadas com algumas das grandes prioridades do Governo — a execução do PRR, a descentralização ou as CCDR —, os governantes aprovaram outro tanto de decretos. À saída, com o aeroporto de Lisboa e a linha de alta velocidade na manga, deixaram a garantia de que "tudo fizeram" e de que ficou "tudo preparado" para que os projectos andem finalmente para a frente, mesmo com a mudança de executivo.