Novo aeroporto custa 8000 milhões e não fica pronto antes de 2031

Está apresentado o relatório com as propostas para a localização do novo aeroporto de Lisboa. Ao fim de mais de um ano, a Comissão Técnica Independente (CTI) criada para estudar a melhor forma de aumentar a capacidade aeroportuária da região de Lisboa concluiu que a solução Portela + Alcochete é a que traz "mais vantagem" para o país. Mas não é a única possível e, para já, não há certezas quanto ao rumo que irá ser tomado para o novo aeroporto. Há, ainda assim, vários aspectos que já podem ser tidos como certos: qualquer opção terá um custo mínimo de cerca de oito mil milhões de euros e não ficará pronta antes de 2031; qualquer decisão vai caber ao próximo Governo e terá de ser acordada com a concessionária do aeroporto; e a Portela será alvo de obras "imediatas".

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt