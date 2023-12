Aos 12 anos, o seu filho já viveu cerca de 75% do tempo ao seu lado?

À medida que os nossos filhos crescem, é essencial lembrar que esses anos são um presente, uma oportunidade para partilhar experiências e apoiá-los no seu desenvolvimento.

Provavelmente nunca parou para pensar nisto, mas sabia que, em média, aos 12 anos, o seu filho já terá vivido cerca de 75% do tempo que passará ao seu lado? E aos 18 anos, surpreendentemente, 90% desse tempo já se terá passado?

Apesar de não existir evidência cientifica desta estatística, a verdade é que faz sentido e nos coloca a pensar: o tempo passa a voar, e é essencial compreender a importância de cada momento partilhado com os nossos filhos. Cada fase da vida deles traz consigo a sua magia e os seus desafios, tornando-se, assim, fundamental aproveitar ao máximo esta jornada partilhada.

Nos primeiros 12 anos de vida dos nossos filhos, somos testemunhas de um período crucial de crescimento e exploração. A nossa presença desempenha um papel fundamental nessa fase de descobertas.

É um período em que os nossos filhos exploram o mundo ao seu redor e descobrem mais sobre si mesmos. Cada dia traz novas aprendizagens, desafios e conquistas. Desde os primeiros passos incertos até as primeiras palavras pronunciadas, somos parte integrante desse caminho.

As memórias preciosas vão-se acumulando, desde os momentos de riso às noites inquietas. São esses momentos que moldam os vínculos e fortalecem os laços familiares. À medida que os nossos filhos crescem, é essencial lembrar que esses anos são um presente, uma oportunidade para partilhar experiências e apoiá-los no seu desenvolvimento.

Quando os nossos filhos atingem os 18 anos, estão prontos para levantar voo por conta própria. É o momento de explorar novos horizontes. Essa é uma época de despedidas e novos começos, quando partem em busca dos seus próprios caminhos, seja na universidade, no mercado de trabalho ou em outras aventuras.

É nesse período que os nossos filhos começam a trilhar os seus caminhos independentes, tomando as suas próprias decisões e enfrentando desafios por si mesmos. E embora seja uma fase de orgulho e realização para os pais, também pode ser acompanhada por uma sensação de nostalgia e saudade. É nesse momento que percebemos o quanto o tempo passou, tão rapidamente.

Perante esta realidade, é imperativo valorizar cada momento que partilhamos com os nossos filhos. Não subestime o valor das conversas e do tempo de qualidade juntos. Os momentos de brincadeira, os risos e as conversas à volta da mesa são verdadeiros tesouros. São esses momentos que fortalecem os laços familiares e criam memórias duradouras.

Escutar ativamente as preocupações, os sonhos e os desafios dos seus filhos é uma forma poderosa de fortalecer os vínculos familiares. Esteja presente, ouça com empatia e ofereça apoio incondicional.

Abrace as oportunidades de criar memórias especiais, seja através de viagens em família, festas de aniversário memoráveis ou simples passeios no parque. Cada experiência vivida contribui para o crescimento e a conexão entre pais e filhos.

E é através do investimento em tempo de qualidade, que fomentamos o crescimento emocional dos nossos filhos, estabelecemos bases sólidas para a resolução de conflitos e cultivamos uma comunicação eficaz.

Em resumo, criar e educar filhos é uma das experiências mais enriquecedoras da vida. À medida que crescem e se tornam independentes, lembramos o quão precioso é o tempo que passamos com eles. Cada fase da vida deles tem a sua beleza e o seu significado, e devemos aproveitar plenamente cada um desses momentos.

Portanto, valorize cada instante, pois o tempo não espera por ninguém, e os anos passam a voar, deixando-nos com saudades dos abraços apertados, sorrisos inesquecíveis e conversas que ficam para sempre no coração.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990