O PÚBLICO de 16 de Dezembro traz a edição de Inverno da Singular

Dezembro é dado a pressas. Entre resolver presentes, marcar jantares, tratar da logística da mesa familiar e deixar o trabalho em dia para aproveitar o restinho de férias que sobrou para o final do ano, o mês tende a esfumar-se quase sem darmos por ele. Portanto, no pico do frenesim, deitamos um pouco de água na fervura com uma edição da Singular em modo de “câmara lenta”.

A edição de Inverno da revista trimestral dedicada à descoberta do mundo dos Vinhos Verdes chega às bancas com o PÚBLICO de 16 de Dezembro e assume o desaceleramento como fio condutor.

Em primeiro plano, estão as paisagens do Gerês, com um roteiro de fim-de-semana por terras de Ponte da Barca, Arcos de Valdevez e Terras de Bouro, entre malgas de vinhão, garranos à solta, passeios de jipe entre vinhas, um refúgio com traço de Souto de Moura, comida feita em lume demorado e um restaurante com vistas intermináveis sobre a serra. Uma viagem sob o signo do slow living – ou vida vagarosa, para quem for avesso a estrangeirismos.

Seguimos em lume brando com uma boa amostra de restaurantes onde o fogo vivo é a única forma de cozinhar.

A pensar nos dias festivos, debruçamo-nos sobre os espumantes da região, segmento crescente em oferta e qualidade. “Com condições naturais propícias à produção de vinhos de grau moderado, com boa acidez, frescura natural, e castas com riqueza aromática, a aposta nos espumantes parece apresentar-se como uma inevitabilidade [nos Vinhos Verdes]”, escreve o crítico José Augusto Moreira, que assina uma prova que, de certo modo, traduz o estado da arte nos espumantes produzidos pelo método clássico na região – que “é já aquela que a nível nacional regista o maior número de produtores”.

Falar de espumantes nesta altura do ano leva a pensar no ritual da passagem de ano, mas o sommelier Manuel Moreira dá também conta da sua adequação gastronómica, incluindo alguns entre a dúzia de harmonizações que sugere para os pratos de bacalhau que a tradição exige na mesa natalícia. E Carlos Monteiro, sommelier do ano para a Revista de Vinhos e responsável pelos vinhos da Casa de Chá da Boa Nova, engrossa o leque de recomendações para a temporada fria.

Para terminar com um branco cor de ouro, apresentamos a Adega Edmun do Val e os alvarinhos atípicos produzidos em Valença pelos Rubial, uma família galega com costela courense. Nenhum vinho sai dali antes de cumprir 10 meses de estágio em borras finas, seguido de ano e meio de garrafa. E o topo de gama não chega sem 12 anos de espera. A perfeição não pode ser apressada.

A revista Singular é promovida pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes e produzida, editada e distribuída pelo PÚBLICO.

