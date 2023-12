Pearl Jam regressam a Portugal como cabeças de cartaz do Nos Alive

Uma das bandas mais acarinhadas pelo público português, os norte-americanos Pearl Jam, regressam aos palcos em 2024 com uma passagem por Portugal: como cabeças de cartaz do dia 13 de Julho no festival Nos Alive, anunciaram esta segunda-feira a organização e a banda.

A última vez que a banda de Seattle, sobrevivente do movimento grunge que nunca lidou bem como a etiqueta que lhe foi aplicada na década de 1990, esteve em Portugal foi precisamente no Nos Alive em 2018, no final da sua digressão de Verão europeia. Depois disso, lançaram o seu mais recente álbum, Gigaton, em 2020, e em 2022 voltaram à Europa mas sem passagens por Portugal.

Agora, à 16.ª edição do Nos Alive, regressa uma das bandas que baptizou a primeira edição do festival no Passeio Marítimo de Algés logo em 2007. O Nos Alive já revelou outros artistas para a sua edição de 2024, como Dua Lipa, Smashing Pumpkins ou The Breeders.

Os Pearl Jam estarão também, como já tem vindo a ser habitual numa programação para grandes nomes entre eventos ibéricos, no festival madrileno MadCool, desta feita a 11 de Julho de 2024.

Estas são as primeiras datas europeias anunciadas pelo grupo, que deverão anteceder a revelação de uma digressão de Verão na Europa no próximo ano.

A banda estreou-se em Portugal em Novembro de 1996, no Pavilhão Dramático de Cascais, regressando em 2000 para um concerto no Estádio do Restelo. Um hiato de seis anos daria lugar a dois concertos no Pavilhão Atlântico, em Lisboa, em 2006, e seguiram-se actuações em 2007 no Nos Alive (então Optimus Alive), bisando naquele palco de Oeiras em 2010 e voltando em 2018.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais.