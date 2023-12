Sem fim à vista para os combustíveis fósseis? União Europeia rejeita proposta da presidência da COP

O comissário europeu para o clima, Wopke Hoekstra, considerou "decepcionante" o rascunho de texto do balanço final (global stocktake) que deverá ser acordado até ao final da COP28, no Dubai, afirmando que a delegação da União Europeia irá dialogar o tempo que for necessário para conseguir as alterações que considera necessárias para combater as alterações climáticas.

"Este assunto é demasiado importante para não fazermos tudo o que conseguimos para continuar a negociação e garantir que conseguimos o que é certo", acrescentou o comissário neerlandês, em declarações aos jornalistas junto ao pavilhão da UE na COP28.

Já a ministra espanhola para a transição ecológica, Teresa Ribera Rodríguez – Espanha preside, actualmente, ao Conselho da UE – usou palavras mais firmes: "Consideramos que é um texto insuficiente. Há elementos no texto que são totalmente inaceitáveis."

O texto foi publicado durante a tarde (cerca da hora do almoço, em Lisboa). Ao contrário do que era pedido pela delegação da União Europeia, o texto não é claro sobre uma eventual eliminação dos combustíveis fósseis.

Para Ribera, o texto "não deixa de todo claro como é que podemos proceder nestas décadas críticas, em matéria energética". "Seria bom termos mais clareza se queremos fazer desta COP o que mundo precisa e o que é suposto ser", sublinhou a governante, uma das negociadoras mais destacadas da delegação europeia nesta cimeira do clima.

