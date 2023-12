No ano em que gémeas foram tratadas, Zolgensma representou 0,43% da despesa dos hospitais com medicamentos

Em 2020 a despesa dos hospitais do SNS com medicamentos foi de 1399 milhões de euros. Com o Zolgensma foram gastos 5,9 milhões. Nesse ano o Infarmed deu cinco autorizações de utilização excepcional.

Em 2020, ano em que as gémeas luso-brasileiras realizaram o tratamento com o Zolgensma no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde deu cinco autorizações de utilização excepcional (AUE) para o mesmo medicamento, que foi classificado como um dos mais caros do mundo e que está indicado para o tratamento da atrofia muscular espinhal tipo 1, a forma mais severa da doença.