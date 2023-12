As gémeas brasileiras que receberam o tratamento com o medicamento Zolgensma em Portugal chegaram a ter consulta marcada no hospital privado Lusíadas para a médica Teresa Moreno, a mesma que depois as viu no Hospital de Santa Maria. No privado a consulta estava marcada para o dia 6 de Dezembro de 2019 e no público para o dia 5 de Dezembro. A família desistiu dos Lusíadas e manteve a consulta no hospital público.

