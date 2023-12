Gémeas retiradas da lista de recusas do Santa Maria pelo director clínico

Terá sido Luís Pinheiro, então director clínico do Hospital Santa Maria, em Lisboa, que solicitou a Ana Isabel Lopes, directora do departamento de pediatria, que falasse com a médica responsável por acompanhar crianças com atrofia muscular espinhal (AME) naquele hospital que marcasse consulta para as gémeas luso-brasileiras alegando, tal como acabou por ficar registado no historial clínico das crianças, que o pedido vinha do gabinete do então secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

Ao que o PÚBLICO apurou, inicialmente a médica terá recusado, porque as gémeas luso-brasileiras já constavam de uma lista de crianças luso-descendentes e não residentes que tinham pedido acesso ao medicamento Zolgensma e aguardavam a avaliação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHULN).

Porém, perante a insistência do então director clínico, a médica cedeu e retirou as gémeas da lista. Sabe-se agora, e a TVI que divulgou o caso já o noticiou, que outras crianças, por serem não residentes, viram o tratamento ser-lhes recusado. O PÚBLICO tentou contactar por vários meios tanto Luís Pinheiro como Ana Isabel Lopes, mas não obteve qualquer resposta.

Esta lista foi constituída porque, depois da bebé Matilde, diagnosticada com a mesma doença e cujo caso foi amplamente divulgado porque os pais lançaram campanhas para angariar dinheiro para a aquisição do fármaco (este acabou por ser comprado pelo Estado em Julho de 2019), o Hospital Santa Maria foi inundado de pedidos, muitos deles vindos do estrangeiro. Mas o hospital garante que, apesar do seu elevado valor, já autorizou a administração do medicamento a 10 crianças, desde essa altura.

Aliás, por causa das questões levantadas pelo caso das meninas brasileiras, o CHULN anunciou já que vai realizar uma auditoria interna ao processo assistencial de doentes com atrofia muscular espinhal tratados com o medicamento Zolgensma. Objectivo: avaliar o sistema de controlo interno em funcionamento, "abrangendo os procedimentos realizados antes, durante e após o referenciado tratamento”.

Noutra frente, a Inspecção-geral das Actividades em Saúde (IGAS) confirmou esta quinta-feira em comunicado que abriu a 5 de Novembro um processo de inspecção para perceber se a prestação de cuidados às gémeas foi feita em cumprimento das normas. Para isso, a IGAS já está a recolher "evidências documentais e testemunhais".

Mail foi mandado pela secretária de Lacerda Sales

O PÚBLICO sabe que entre as várias provas documentais está um e-mail que terá chegado ao Hospital Santa Maria já depois de as gémeas terem saído da lista das crianças não residentes (os pais até compraram casa em Portugal, apesar de terem, entretanto, regressado com as gémeas ao Brasil). Esse email partiu do gabinete do então secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, e questionava se as crianças já tinham tido acesso à consulta.

Falando aos jornalistas à saída da Assembleia da República, António Lacerda Sales voltou esta quinta-feira a afirmar que aguarda por documentação para se poder "tentar relembrar" do caso das gémeas e reafirmou que apenas responderá "em sede própria", perante a justiça e a inspecção de saúde.

O PÚBLICO sabe que esse e-mail foi enviado pela sua secretária pessoal que ainda hoje exerce funções no ministério da Saúde. Entre 2017 e 2019, esta secretária tem no seu currículo o exercício de funções também no conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, onde estava aliás, antes de ir para o Ministério da Saúde, em 2019. Antes disso, tinha sido secretária do presidente do conselho directivo do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.

Apesar de ter sido a primeira instituição hospitalar a que recorreram, as crianças brasileiras nunca tiveram processo clínico aberto no Hospital Dona Estefânia, que pertence ao Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC). Uma familiar da mãe das crianças falou informalmente, por email, várias vezes, com o médico especialista em Neurologia e Pediatria, José Pedro Vieira. Nos emails, o médico explicou que se tratava de um medicamento caro cujos benefícios não eram evidentes em casos como o que senhora descrevia e que normalmente era dada preferência a crianças residentes. O clínico esclarecia ainda que o procedimento passava sempre por pedir autorização ao conselho de administração do hospital. Nunca houve uma formalização de um pedido para serem utentes, logo nunca lhes foi recusado o tratamento.