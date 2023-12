Pelo menos seis mortos após vários tornados no sudeste dos EUA

Pelo menos seis pessoas morreram, no sábado, na sequência da passagem de vários tornados que causaram danos em casas e ruas de diferentes cidades no estado do Tennessee, no sudeste dos Estados Unidos.

Foto 80 mil pessoas terão ficado sem energia no Tennesse por causa do mau tempo Centro de Operações de Segurança de Nashville / Twitter

As autoridades locais indicaram que cerca de duas dezenas de feridos foram transportados para hospitais.

Três pessoas morreram no condado de Montgomery, a norte de Nashville, perto da fronteira com o estado do Kentucky, disseram as autoridades do condado num comunicado. Uma das vítimas será uma criança.

"Nesta altura podemos confirmar que três pessoas morreram, dois adultos e uma criança", pode ler-se o comunicado, partilhado pelo mayor de Montgomery, Wes Golden no Facebook.

O centro de operações de emergência de Nashville disse que três pessoas morreram numa zona a norte do centro da cidade. "Temos equipas a analisar os estragos e a procurar pessoas", escreve o Centro de Operações de Emergência de Nashville, no X (antigo Twitter). "Infelizmente, podemos confirmar que há três mortes resultantes da tempestade em Nesbitt Lane."

Segundo o departamento da polícia da cidade de Clarksville, o mayor, Joe Pitts, declarou estado de emergência na cidade.

Os serviços meteorológicos norte-americanos emitiram avisos de tornado no Tennessee, onde mais de 80 mil residentes ficaram sem energia, no sábado à noite, de acordo com o site PowerOutage.us.

A tempestade ocorreu quase dois anos depois de os serviços meteorológicos terem registado 41 tornados numa série de estados, incluindo 16 no Tennessee e oito no Kentucky. Só no Kentucky morreram 81 pessoas.