As maiores cadeias de retalho alimentar queriam que o regresso às taxas do IVA de 6% e 23% começasse uns dias mais tarde para não coincidir com a reabertura no novo ano, mas a data mantém-se.

A isenção do IVA nos produtos alimentares vai mesmo terminar a 31 de Dezembro. Os supermercados estão encerrados no primeiro dia de Janeiro de 2024, só reabrindo na manhã do dia 2 e, para terem tudo pronto quando abrirem as portas, as cadeias de retalho alimentar preparam-se para organizar uma maratona para garantir que as etiquetas nas prateleiras e os preços assumidos nos sistemas informáticos das caixas de pagamento já incorporam as taxas do IVA habituais.