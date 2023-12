Federação de padel não respeita “solicitação” do IPDJ e mantém ilegalidade

Onze meses depois de o PÚBLICO noticiar que a Federação Portuguesa de Padel (FPP) não cumpria um dos requisitos obrigatórios por lei em qualquer federação com Utilidade Pública Desportiva (UPD), o organismo presidido por Ricardo Oliveira continua a permitir que os seus atletas disputem competições sem fazerem prova da realização de exames de avaliação médico-desportiva. Em Julho, o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) afirmou ao PÚBLICO que “solicitou” à FPP a “correcção” da irregularidade e que o incumprimento da lei estaria “em fase de regularização junto dos filiados já existentes”. Porém, a FPP manteve ao longo de todo o ano uma ilegalidade que se arrasta desde 2017. Presidente do Colégio de Medicina Desportiva alerta que está em causa a validade do seguro desportivo dos jogadores.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt