Federação viola lei ao não exigir prova de exame médico

O procedimento é simples e rápido. Em cerca de cinco minutos, após preencher um formulário online e pagar o valor da licença anual, qualquer praticante que pretenda fazer a sua filiação na Federação Portuguesa de Padel (FPP) tem a sua inscrição validada. O único documento exigido é o de identificação. A responsabilidade de apresentação do exame médico-desportivo, requisito obrigatório por lei em qualquer federação com Utilidade Pública Desportiva (UPD), é empurrada para o atleta. No processo de filiação existe a possibilidade de enviar o ficheiro que comprova a aptidão para a prática da modalidade ou, em alternativa, que seja assinado um “termo de responsabilidade”, “isentando” a FPP “de qualquer responsabilidade pela não realização do referido exame”.