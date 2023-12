Pedro Moutinho lança o novo álbum Casa d’Água e estreia-o em concerto no Porto

Em Janeiro foi publicado o EP Casa, em Outubro o EP Água e agora, em Dezembro, quase a fechar o ano surge finalmente o anunciado álbum Casa d’Água, de Pedro Moutinho, junção calculada de ambos: um disco dedicado ao fado tradicional e outro feito de canções com diferentes sonoridades. O primeiro EP teve lançamento ao vivo em Fevereiro no Pequeno Auditório do CCB, o segundo no Palácio Baldaya, em Novembro, e o álbum vai ser agora apresentado em dois palcos: o do espaço Novo Ático, no Coliseu do Porto, dia 10, às 19h, e o auditório do Museu do Fado, no dia 13, também às 19h. Em Março, haverá uma digressão pela Polónia. Nas apresentações em Portugal, com Pedro Moutinho (voz) estarão André Dias (guitarra portuguesa), Pedro Soares (viola de fado) e Daniel Pinto (Didi) (baixo acústico).

O EP Casa incluía, recorde-se, cinco temas, que agora são os primeiros do novo álbum: Um resto de mouraria, com letra de Carlos Conde e música de Martinho d’Assunção, onde Pedro é acompanhado por André Dias (guitarra portuguesa) Pedro Soares (viola) e Frederico Gato (baixo acústico), com um videoclipe filmado em Alfama e na Tasca da Bela, com realização e edição de Joana Linda; Imprevisto, letra de Maria do Rosário Pedreira e música do Fado Louco, de Marceneiro; Sem volta, da mesma autora, com música do Fado Solene, de Alberto Correia; A viagem, letra de Teresinha Landeiro e música do Fado Magala, de Raul Portela; e, por fim, o tema que dará título ao álbum, Casa d’Água (o único deste disco que não é um fado tradicional), com letra de João Monge, música de Amélia Muge e arranjos de Filipe Raposo.

Já o segundo EP, cujo sequência completa o álbum que agora chegará às plataformas digitais e às lojas, é composto por Noite de saudade, com música de Carminho para um poema de Florbela Espanca; Carolina, com música de João Correia para letra de Francisca Cortesão (Minta) e que conta com Filipe Raposo no piano; Algo que esvoaça, com música de Mário Laginha e letra de Amélia Muge; e Dança, com música do guitarrista Pedro de Castro para uma letra da jovem fadista Teresinha Landeiro. O primeiro EP teve produção de Pedro Moutinho, André Dias, Frederico Gato e Pedro Soares, exceptuando o tema Casa d’Água, com produção de Filipe Raposo. Já o segundo EP foi produzido por João Correia e Frankie Chavez, que nele tocam todos os instrumentos, contando ainda com os músicos António Quintino (contrabaixo) e Filipe Raposo (piano no tema Carolina, lançado em videoclipe).