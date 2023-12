Faltavam dedos nas patas deste frango. Enviaram-lhe mais de 60 pares de sapatos

Meesh Davignon tem porquinhos-da-índia, galinhas, cães e um gato, mas quando soube, há dois anos, da existência de um frango deficiente que precisava de uma família, não hesitou. A antiga dona ia mudar-se e estava a tentar arranjar um lar que cuidasse bem da ave.

"Ela tinha um pequeno frango da raça serama da Malásia que tinha ficado sem dedos por causa de ácaros que se alojaram na pata escamosa", recorda Meesh, 30 anos, referindo-se aos aracnídeos microscópicos que podem viver sob as escamas das patas e pés das galinhas e causar problemas graves.

"Achei-o muito engraçado — pesava menos de meio quilo e pertence à raça de galinha mais pequena do mundo."

Como o pequeno frango não tinha a maior parte dos dedos dos pés e se balançava nas pontas das patas, Meesh decidiu chamar-lhe Nubz (calão usado para descrever alguém com dificuldade em desempenhar determinada tarefa). Levou o animal, que na altura media sete centímetros, para a cidade de Escondido, no estado norte-americano da Califórnia, local onde vive e trabalha como treinadora de cães, e apresentou-o às outras 12 galinhas do bando.

"Elas não o aceitaram logo — demorou mesmo algum tempo até que ele se tornasse parte do grupo. Coloquei-o num recinto dentro da área onde elas estavam durante algum tempo para que se pudessem habituar uns aos outros em segurança", recorda.

Mas à noite, Meesh levava Nubz para dentro de casa para dormir numa caixa ao lado da cama, uma vez que o facto de ter perdido os dedos o impedia de se empoleirar numa barra como as outras galinhas.

Enquanto o novo membro do bando se habituava ao ambiente, a nova dona decidiu tratar-lhe das patas. Embora Nubz fosse capaz de andar na relva, a rapariga reparou que tinha dificuldade em andar em terra e gravilha. "Ele tem a pele muito fina por causa dos problemas causados pelos ácaros, por isso coxeia e cai muito", explica Meesh, acrescentando que a primeira tarefa a fazer era livrar-se dos ácaros que Nubz ainda tinha.

"Podemos asfixiá-los com vaselina e depois embrulhar bem as patas da galinha. Mas eu tinha de estar sempre a enrolar algodão à volta [das patas] do Nubz porque ficavam muito sujas. Estava a mudar os panos três vezes por dia", conta.

Foto Meesh Davignon e Nubz Meesh Davignon

Dias depois de ter trazido o frango para casa, lembrou-se que Rex, o chihuahua, tinha um pequeno par de pantufas para cão decoradas com renas que nunca tinha usado. Enfiou cuidadosamente as patas de Nubz dentro do calçado, pousou-o no chão e estendeu-lhe uma larva-da-farinha — a guloseima preferida do frango — para o levar a caminhar até ela. Funcionou.

"À medida que ele se sentia mais confortável a usar os sapatos, eu deixava-os calçados durante mais tempo. Passado poucos dias, estava a andar muito melhor do que sem eles, já que eram óptimos dispositivos de mobilidade. Eu deixava-o usá-los para andar sobre lascas de madeira e qualquer outra coisa que fosse difícil para as patas dele."

Também reparou imediatamente que Nubz se movia mais rápido quando usava as pantufas e parecia gostar delas. "Ele consegue andar sem elas, mas não estava a coxear tanto quando as usava", explica a dona.

A ave tornou-se parte da família e Meesh começou a transportá-la numa mochila e, às vezes, até a levava quando ia às compras. O frango também gosta de ter o seu próprio espaço quando está com outros animais e bate as asas para avisar o gato, os porquinhos-da-índia e os cinco cães para se afastarem, se sentir que estão a invadir o seu território. "Em casa, ele manda no galinheiro, apesar de ser pequeno", destaca.

Em Janeiro, Meesh decidiu celebrar o seu primeiro aniversário com Nubz. Criou uma conta no TikTok e publicou um vídeo que tinha feito do animal a aprender a andar com as pantufas adornadas com renas.

As pessoas adoraram e algumas disseram que queriam aumentar a quantidade de sapatos do animal para que tivesse mais variedade e a dona aceitou de bom grado as ofertas. Começou a receber encomendas pelo correio e, em breve, tinha uma colecção de dezenas de pares de botas e sapatos minúsculos.

Agora, vai mudando o calçado a Nubz e escolhe entre botas de lã, sapatilhas, uns sapatos de camurça azul, sandálias de praia, botas com garras de dinossauro e outros sapatos com as cores do arco-íris.

Ainda assim, durante as próximas semanas, Nubz vai andar quase sempre descalço enquanto recupera. No Verão, Meesh acordou uma manhã e viu que a cabeça da ave estava inclinada para um lado e descobriu que o frango tinha dois discos degenerativos no pescoço (doença relacionada com a idade do animal).

"Era como se a cabeça dele tivesse caído e ele não conseguisse controlar o movimento", recorda. Levou-o ao veterinário, fizeram-lhe radiografias e ficou internado durante vários dias. Depois, recomendaram que fizesse fisioterapia e acupunctura.

Segundo a dona, os fãs do frango nas redes sociais ajudaram-na e enviaram-lhe dinheiro para cobrir parte das despesas no veterinário. "Eles têm sido uma grande bênção — é surreal ter tantas pessoas a adorar o meu pequeno frango."

Nubz é agora alimentado com um batido saudável de ervas e cereais duas vezes por dia e usa uma minicadeira de rodas que Meesh construiu para o ajudar com os problemas de equilíbrio. "Deve voltar ao normal dentro de algumas semanas", afirma.

Depois de ter adoptado o animal, a rapariga ficou a saber que se tratava de uma galinha ginandromorfa com órgãos sexuais masculinos e femininos, mas sempre usou o pronome "ele" quando se referia a Nubz. O animal tem cerca de três anos, sendo que, explica a dona, as galinhas serama têm normalmente uma esperança de vida entre sete a dez anos.

Meesh publica regularmente vídeos de Nubz no TikTok para grande satisfação dos fãs, especialmente quando o animal tem um novo par de sapatos para mostrar. O frango e o seu traje também foram apresentados no canal de televisão NBC San Diego.

"Provavelmente, o par favorito dele são os sapatos azuis-escuros que parecem umas botas Ugg. Ele anda muito rápido com eles e parece gostar quando os usa."

Meesh guarda o calçado minúsculo numa gaveta da cómoda em casa e, depois de os ter contado recentemente, percebeu que Nubz tinha 64 pares — na maioria sapatos de cão e de bebé, incluindo vários pares iguais enviados pelos fãs das redes sociais. "Há meses que não contava os sapatos dele e pensava que eram mais de 30. Não tive de lhe comprar um único par porque as pessoas continuam a enviá-los."

E os fãs de Nubz não se fartam de o ver. "Nunca pensei precisar de ver galinhas com botas pequenas", comentou uma pessoa no TikTok.

Meesh diz conhecer a sensação. "Ele é um franguinho atrevido e precisa de ser o chefe. Mas também é doce, carinhoso e fofo. Adoro-o."

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post