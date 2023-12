Zona Verde do Iraque, onde fica a embaixada dos EUA, alvo de rockets durante a noite

A Zona Verde de Bagdade, uma região altamente fortificada na capital iraquiana que abriga a embaixada dos Estados Unidos da América (EUA), foi alvo de vários rockets na madrugada de sexta-feira, confirmaram duas fontes de segurança, acrescentando que não era claro onde é que eles tinham caído, nem se houve danos.

Foram ouvidas explosões perto da embaixada, na capital do Iraque, por volta das 4h da manhã de sexta-feira, e as sirenes foram accionadas para pedir aos civis que "se abaixassem e se protegessem", de acordo com vídeos do local que estão a circular nas redes sociais e cuja veracidade foi confirmada por uma fonte informada.

Os porta-vozes da embaixada não responderam aos pedidos de comentários. Não ficou imediatamente claro se os sistemas de defesa aérea da embaixada foram activados, nem se o ataque provocou vítimas.

As forças dos Estados Unidos da América em bases militares no Iraque e na Síria enfrentaram mais de 70 ataques desde meados de Outubro, reivindicados por uma organização "guarda-chuva" de grupos armados muçulmanos xiitas iraquianos, embora as missões diplomáticas tenham sido poupadas. Nenhum grupo assumiu, para já, a responsabilidade por qualquer ataque à embaixada dos EUA na sexta-feira.