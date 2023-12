“Serão os nossos filhos a combater se a Rússia” vencer a guerra na Ucrânia

A poucos meses de se completarem dois anos desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, as forças de Kiev enfrentam um impasse na linha da frente e vivem ameaçadas pela possível falta de apoio internacional. De forma particular, os EUA, que não chegam a acordo para a renovação do apoio militar à Ucrânia.

Neste programa olhamos ainda para dentro... mas com os olhos no mundo. A disputa pela liderança do PS é também marcada pela visão dos candidatos sobre o enquadramento do país a nível internacional. Há algumas semanas, José Luís Carneiro apontou a Pedro Nuno Santos, criticando-o pela proximidade a partidos anti-NATO e anti-UE. O que representa, afinal, a política externa quando estamos a cerca de três meses das legislativas?

E falamos também da palavra do ano para o dicionário Oxford: o vocábulo rizz, que de uma forma muito literal pode ser traduzido por carisma. Quem são as figuras internacionais com mais rizz?​

