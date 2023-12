O advogado e empresário norte-americano Hunter Biden, filho do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi acusado de fraude e evasão fiscal no período de 2016 a 2019. Acusado num outro processo relacionado com a posse ilegal de um revólver, Hunter Biden deverá ir a julgamento em 2024, no ano em que o seu pai é candidato à reeleição, e arrisca-se a ser condenado a uma pena máxima de 17 anos de prisão.

