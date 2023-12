Republicanos deixam apoio dos EUA à Ucrânia em risco

As negociações entre republicanos e democratas estão bloqueadas devido a profundas divergências sobre o tema da imigração e da segurança na fronteira dos EUA com o México.

A aprovação de um novo pacote de assistência militar dos Estados Unidos à Ucrânia, que a Administração Biden considera ser urgente e fundamental para que o país continue a combater contra a invasão russa depois de Janeiro, parece estar cada vez mais em risco no Congresso norte-americano. Com o aproximar da paragem de Natal, as negociações entre os dois partidos estão bloqueadas devido a profundas divergências sobre o tema da imigração e da segurança na fronteira dos EUA com o México.

