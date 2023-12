Jovem de 14 anos mata colega numa escola da Rússia

O ataque, levado a cabo por uma rapariga de 14 anos, ocorreu em Bryansk. As autoridades estão a averiguar o caso que terminou com a jovem a por termo à vida.

Uma jovem de 14 anos matou a tiro um colega e feriu outros cinco jovens, esta quinta-feira, numa escola da cidade de Bryansk, na Rússia, antes de se suicidar.

“De acordo com os dados preliminares da investigação, uma jovem de 14 anos levou para a escola uma espingarda de canos serrados, usando-a para disparar sobre os seus colegas de turma”, explicou, em comunicado, o Comité de Investigação russo.

Segundo a informação avançada, os investigadores estão ainda a tentar apurar o motivo que levou a jovem a agir desta forma.

O governador da região de Bryansk, Alexander Bogomaz, classificou este acontecimento como uma “terrível tragédia”. Este afirmou ainda que as cinco feridos no tiroteio eram crianças, que apresentam ferimentos ligeiros ou moderados.

Segundo o jornal online Mash, a jovem possuía ainda uma faca de caça. Uma imagem daquele diário mostrava inclusive uma faca de cabo longo inserida na bota direita da rapariga.

Existe um forte controlo de utilização de armas na Rússia. No entanto, Bryansk é uma das várias regiões do sul do país que foram alvo de ataques transfronteiriços durante o conflito militar e onde Moscovo encorajou a formação de unidades de autodefesa.

"Juntamente com as autoridades policiais, estamos a determinar as circunstâncias em que a estudante conseguiu obter e levar uma arma para a escola", referiu Bogomaz.

Nos últimos anos, a Rússia tem registado vários tiroteios em escolas.

Em 2018, um estudante de 18 anos matou 20 pessoas, na sua maioria colegas, num tiroteio em massa, num colégio na Crimeia ocupado pela Rússia.

Segundo as autoridades, em Setembro do ano passado, um homem armado, que apresentava uma camisola com uma suástica, também matou 15 pessoas, incluindo 11 crianças, e feriu 24, numa escola em Izhevsk, onde já tinha sido aluno. O homem acabou por se suicidar depois.