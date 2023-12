Pêssego Fuzz é a cor que a Pantone elegeu para 2024

Pêssego Fuzz é a cor do ano 2024. Conforto, paz interior e um sentimento de pertença é o que esta tonalidade, segundo a Pantone, inspira. O instituto da cor, responsável anualmente pela definição da cor do ano, salienta ainda que este tom de laranja transmite “uma mensagem de compaixão”.

De acordo com a autoridade mundial em matéria de cores, o mundo está a precisar de ser confortado. Daí que tenha escolhido um tom que proporciona aconchego e calor.

“Peach Fuzz traz pertença, inspira a recalibração e uma oportunidade para cuidar. Com o conforto do PANTONE 13-1023 Peach Fuzz, podemos encontrar a paz interior, com impacte no nosso bem-estar”, destaca a directora executiva da Pantone, Leatrice Eiseman, citada em comunicado.

Este pêssego é a 25.ª cor anual da Pantone, que nos últimos anos se tem manifestado preocupada em associar a tonalidade aos sentimentos. No caso da cor de 2024, ela “é aquela cujo abraço caloroso e acolhedor transmite uma mensagem de compaixão e cuja sensibilidade acolhedora aproxima as pessoas e enriquece a alma”.