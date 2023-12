Johnson pede desculpa e assume que o Governo britânico “subestimou” a gravidade da covid-19

Boris Johnson assumiu esta quarta-feira que o Governo britânico, a comunidade científica do país e aqueles que o aconselhavam “subestimaram a escala e o ritmo do desafio” que lhes foi colocado à frente quando a covid-19 começou a propagar-se pelo continente europeu nos primeiros meses de 2020, e admitiu que o executivo devia ter avançado “muito mais cedo” com a imposição de medidas de distanciamento social e de mitigação da doença no Reino Unido.

