Aeroporto manda TGV ir dar uma curva a Alcochete

A Comissão Técnica Independente defende o Campo de Tiro de Alcochete, no concelho de Benavente, como melhor opção para a localização do novo aeroporto de Lisboa. Como vai ser afectado o projecto da alta velocidade se esta decisão avançar? E porquê a pressa de avançar com a primeira fase da linha Porto-Lisboa em Janeiro de 2024, já com o Governo em gestão? É ainda tema a modernização low cost na linha do Minho que revela uma série de problemas.

