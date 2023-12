Musicbox celebra 17 anos recriando em palco o álbum Índia, de Gal Costa

Lançado há 50 anos, o disco foi censurado no tempo da ditadura militar e será na quinta-feira recriado no Musicbox, em Lisboa, pela cantora Puta da Silva e pelos nordestinos Rastafogo.

O Musicbox lisboeta tem por hábito fazer das suas festas de aniversário um festival, e a deste ano não é excepção. Começam esta quarta-feira, com um concerto dos Expresso Transatlântico, e prolonga-se até 9 de Dezembro, entre concertos e DJ, com nomes como Pluto (Manel Cruz e Peixe), Margarida Campelo e Femme Falafel, e no espaço clubbing, Toccororo com Ecstasya e Banu (dia 7), Nuno Lopes e Sheri Vari (8) e por fim, Bitter Babe, Décio e Pedro da Linha (9).