Salários em atraso no DN, JN e TSF já começaram a ser pagos

Os funcionários do Global Media Group começaram a receber os pagamentos na manhã desta terça-feira. Ainda não há informação sobre o pagamento do subsídio de Natal.

Os salários dos funcionários da Global Media Group (GMG), que detém o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, a TSF e O Jogo, já começaram a ser pagos esta terça-feira. A informação foi avançada ao PÚBLICO por Augusto Correia, dirigente sindical e funcionário do Jornal de Notícias. Ainda não há indicações sobre a situação do pagamento do subsídio de Natal.

Um comunicado feito pela Comissão de Trabalhadores da TSF aos funcionários da rádio esta segunda-feira, a que o PÚBLICO teve acesso, indicava que esta terça-feira os pagamentos começariam a ser feitos.

“Contactada pela Comissão de Trabalhadores, a administração do GMG ‘estima pagar os vencimentos amanhã [comunicado foi enviado esta segunda-feira]’. O administrador com o pelouro financeiro, Filipe Nascimento, diz ter acabado de saber que [a transferência] ‘está no compliance e estima que seja desbloqueada amanhã’”, pode ler-se no documento.

No final do dia de segunda-feira, os delegados sindicais do grupo tinham enviado às redacções um comunicado no qual manifestaram “a mais profunda preocupação com o atraso no pagamento dos salários do mês de Dezembro”. Sublinharam ainda que a administração tinha adiantado que o problema seria resolvido “no início da semana”, mas que, ao final do dia, não tinha sido feito “qualquer pagamento” ou dada “indicação de quando será realizada a transferência”.