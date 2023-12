Prémios PÚBLICO na Escola: “A democracia requer leitura”

A edição deste ano contou com uma novidade: um prémio para o melhor trabalho sobre Liberdade, “uma palavra com tanta importância e que às vezes dizemos como se fosse um dado adquirido”.

Onze jornais escolares - uns mais recentes, outros mais antigos e com dinâmicas e conceitos distintos - foram esta terça-feira premiados pela sua singularidade no âmbito do projecto PÚBLICO na Escola, cujo objectivo é promover a literacia mediática e o conhecimento junto dos mais novos. O Concurso Nacional de Jornais Escolares, que recebeu mais de 100 candidaturas, contou este ano com uma novidade: o Prémio 25 de Abril para o melhor trabalho sobre Liberdade, a propósito dos 50 anos da revolução.