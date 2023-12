PISA 2022: queda “sem precedentes” nas médias dos alunos da OCDE. Portugal acompanha trambolhão

As razões para a maior descida de média na história do PISA são mais antigas e persistentes do que o covid-19, alerta OCDE. A pandemia também deu uma mão.

Por causa do fecho das escolas durante a pandemia e também da crescente falta de professores no caso português, e não só, o desastre parecia anunciado e confirmou-se. Os resultados da oitava ronda do PISA (Programme for International Student Assessment), o grande estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) sobre o desempenho dos alunos com 15 anos de idade, dão conta de uma queda “sem precedentes” nas médias gerais a matemática e leitura. Ciências sobrevive. Portugal não constitui excepção.