Jonathan Anderson, da Loewe, foi designer do ano dos Fashion Awards

A edição de 2023 da cerimónia de entrega dos prémios do Conselho de Moda Britânico teve como anfitriões a apresentadora de televisão britânica Maya Jama e o músico Kojey Radical.

O director criativo da marca de luxo espanhola Loewe, Jonathan Anderson, ganhou o prémio de designer do ano na cerimónia anual britânica Fashion Awards, na segunda-feira, onde foram homenageados líderes da indústria e jovens talentos criativos.

Modelos de topo, designers e celebridades convidadas, incluindo Anne Hathaway, Lewis Hamilton e Amal Clooney, reuniram-se na gala realizada no Royal Albert Hall, em Londres.

O designer italiano Valentino Garavani, conhecido no mundo inteiro simplesmente como Valentino, foi distinguido com o prémio conquista excepcional deste ano. Fundador da marca epónima, o homem de 91 anos vestiu os ricos e famosos, criou um império empresarial e introduziu uma nova cor no mundo da moda, o chamado “vermelho Valentino”.

A norte-americana Paloma Elsesser foi escolhida como modelo do ano, enquanto Edward Enninful, o editor-chefe cessante da Vogue britânica, recebeu o prémio Trailblazer.

A edição de 2023 da cerimónia de entrega de prémios teve como anfitriões a apresentadora de televisão britânica Maya Jama e o músico Kojey Radical, e contou com uma actuação do cantor Sam Smith.

O evento serve como uma angariação de fundos para a Fundação do Conselho de Moda Britânico (BFC, na sigla original), que se dedica a apoiar o crescimento e o sucesso da indústria da moda do Reino Unido, e atraiu estrelas como as actrizes Gwyneth Paltrow, Tessa Thompson e Pamela Anderson e a modelo Kate Moss.