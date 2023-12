Perícia do Instituto de Medicina Legal confirma que Ricardo Salgado sofre de Alzheimer

Avaliação tinha sido pedida em Setembro passado pela juíza que está a julgar o caso EDP, na sequência de um pedido da defesa do ex-banqueiro

A perícia que o Instituto Nacional de Medicina Legal realizou ao antigo presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, confirma que este sofre da doença de Alzheimer. Isso mesmo foi noticiado pelo jornal ECO e confirmado pelo PÚBLICO que também teve acesso ao relatório da avaliação.

A perícia tinha sido pedida em Setembro passado pela juíza que está a julgar o caso EDP, na sequência de uma solicitação da defesa do ex-banqueiro que tem tentado livrar Salgado de vários processos criminais devido ao seu estado de saúde. Não é, contudo, claro que efeitos é que esta avaliação pode ter no julgamento, já que não existe uma opinião uniforme sobre as consequências jurídicas deste tipo de problemas.

"Confirma-se sofrer o examinado [Ricardo Salgado] de patologia neurológica/neuropsiquiátrica, mais propriamente Doença de Alzheimer muito provável, estando não só presente a necessária semiologia clínica, como sendo o diagnóstico igualmente suportado por exames complementares de diagnóstico estruturais (imagiológicos), funcionais (neuropsicológicos) e fisiopatológicos (biomarcadores)", lê-se no relatório da perícia.

A defesa de Ricardo Salgado tinha igualmente pedido que o julgamento apenas se iniciasse após a realização da perícia neurológica, mas o tribunal rejeitou a pretensão dos advogados Francisco Proença de Carvalho e Adriano Squilacce "por se entender que a perícia não se afigura absolutamente indispensável ao início da audiência de julgamento".

Ricardo Salgado está a ser julgado nesta caso por um crime de corrupção activa para acto ilícito, um crime de corrupção activa e outro de branqueamento de capitais. No processo são ainda arguidos o ex-ministro da Economia Manuel Pinho, acusado de um crime de corrupção passiva para acto ilícito, outro de corrupção passiva, um crime de branqueamento de capitais e um crime de fraude fiscal, bem como a mulher do antigo governante, Alexandra Pinho, a quem é imputado um crime de branqueamento e outro de fraude fiscal.