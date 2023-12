Morreu a elefante “mais triste do mundo”, em cativeiro no zoo de Manila

Mali, elefante fêmea, era a única no Jardim Zoológico de Manila e também a única representante da espécie nas Filipinas. Morreu com cancro avançado e uma obstrução da aorta.

Era a única elefante das Filipinas: chamava-se Mali e morreu com um cancro que afectava vários órgãos e uma obstrução da artéria aorta. A fêmea era considerada pelos activistas da causa animal como a “elefante mais triste do mundo” porque vivia sozinha no Jardim Zoológico de Manila desde 1990. Era também a única do país.

A morte aconteceu na passada terça-feira, mas Mali, que se estima que terá nascido entre 1974 e 1980, já tinha dado aos veterinários alguns sinais de preocupação. Passou um dia a esfregar a tromba contra uma parede, o que, segundo o veterinário responsável, Heinrich Patrick Peña-Domingo, é indicador de que estava em sofrimento, lê-se na BBC.

Depois disso, passou o dia de terça-feira prostrada e com dificuldades respiratórias. Os veterinários administraram-lhe anti-histamínicos e vitaminas, mas Mali acabou por morrer durante a tarde. Foram os resultados da biópsia que revelaram, depois, a causa da morte: cancro avançado, que já tinha afectado vários órgãos, e uma obstrução na artéria aorta.

Paul McCartney foi uma das vozes activas na reivindicação de melhores condições de vida para este animal. Já tinha pedido às autoridades a transferência de Mali para um santuário onde pudesse ter um fim de vida mais feliz, na companhia de outros elefantes.

O antigo membro dos Beatles não foi o único a chamar a atenção para a vida deste animal em cativeiro. Outros activistas criticaram as condições precárias do zoo de Manila, dizendo que não reunia as condições necessárias para o bem-estar de Mali. Em contrapartida, a administração do zoo defende que um animal como Mali não poderia viver em ambiente selvagem porque não estava habituada, estando mais segura em cativeiro.

Mali (cujo nome completo era Vishwa Ma’ali) chegou ao Jardim Zoológico de Manila depois de ter sido oferecida à antiga primeira-dama das Filipinas Imelda Marcos, em 1981, pelo governo do Sri Lanka. Cresceu com a companhia de outro elefante, Shiva, que morreu em 1990. Desde então, era a única representante da espécie.