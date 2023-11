A Vital Impacts quer apoiar o regresso de 13 elefantes órfãos à vida selvagem

A organização Vital Impacts, co-fundada pela fotógrafa da National Geographic Ami Vitale, está novamente a vender fotografias para angariação de fundos para o apoio à conservação da vida selvagem. Desta vez, os beneficiários são um conjunto de 13 elefantes órfãos que vivem protegidos no Santuário para Elefantes Reteti, no norte do Quénia.

"Este é o primeiro santuário de elefantes gerido pela comunidade indígena do continente africano", lê-se num comunicado que a organização dirigiu ao P3. "A Reteti está a dar novos contornos ao significado de conservação ao empoderar as mulheres e ao reconhecer que a protecção da vida selvagem é também uma oportunidade de melhorar as condições de vida [das comunidades indígenas]."

Os elefantes bebés órfãos que vivem em Reteti teriam parcas chances de sobrevivência sem a intervenção da comunidade. "Chegaram ao santuário com tudo contra eles e muito por superar." Os funcionários do santuário têm vindo a prepará-los para serem libertados ao longo do último ano. Ao diminuírem a sua dependência do biberão, ao tornarem mais longos e mais abrangentes, em área, os seus passeios na natureza e ao exporem ao contacto com outros animais e com a busca de alimentos, esperam que a sua libertação lhes permita viver de forma independente para o resto da vida.

A Vital Impacts tem como objectivo, com a presente iniciativa, que dura até ao final de 2023, "apoiar este momento importante e dar visibilidade ao elo importante que existe entre o empoderamento feminino, a gestão ambiental e a preservação da vida selvagem". As imagens disponíveis são da autoria de mais de cem fotógrafos da vida selvagem, entre os quais estão Reuben Wu, Nick Brandt, Jimmy Chin, Beth Moon, Joel Sartore, Andy Mann, Steve Winter, Michael Yamashita, entre outros.