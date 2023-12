O Spotify vai despedir 17% dos trabalhadores, segundo anunciou o presidente executivo, Daniel Ek, numa mensagem divulgada nesta segunda-feira. É a terceira ronda de despedimentos em 2023, que desta vez afecta cerca de 1500 dos actuais 9000 trabalhadores da plataforma de streaming de música, a maior do mundo em número de clientes, com 574 milhões de utilizadores, segundo as contas do terceiro trimestre (publicadas no fim de Outubro).

