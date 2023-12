COP28. Depois dos discursos, o que esperar das negociações?

Neste P24, conversamos com a jornalista Aline Flor, que está no Dubai a acompanhar a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.

António Costa foi um dos mais de 100 líderes a discursar, no sábado, na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, no Dubai, onde defendeu “uma acção climática mais rápida e ambiciosa” para "inverter a trajectória que levará o planeta à ruptura”.

Depois dos discursos, os próximos dias são de negociações na COP28. O que podemos esperar dos próximos dias de cimeira, que decorre até 12 de Dezembro?

E o que explica que decorra nos Emirados Árabes Unidos, sétimo maior produtor mundial de petróleo, e que seja presidida pelo patrão da indústria petrolífera dos Emirados Árabes Unidos?

Neste P24, conversamos com Aline Flor, jornalista do Azul que está a acompanhar a cimeira, no Dubai.