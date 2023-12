Sondagem: PS, PSD e Chega são os únicos partidos a subir. Socialistas reforçam liderança

O Partido Socialista continua em primeiro lugar nas intenções de voto (32,9%) na sondagem da Aximage para o DN, JN e TSF, registando 6,2 pontos percentuais de vantagem em relação ao PSD (26,7%).

Os dois partidos sobem relativamente ao estudo de opinião da Aximage de Outubro, porém os socialistas crescem mais do que os sociais-democratas, o que lhes permite solidificar a primeira posição. Este estudo foi concluído antes do congresso do PSD realizado a 24 de Novembro, pelo que não permite medir o efeito do conclave social-democrata nas intenções de voto.

O Chega, que está em terceiro lugar, também sobe para 16,2%, conseguindo mais do dobro das intenções de voto do Bloco de Esquerda (6,9%). PS, PSD e Chega são mesmo os únicos partidos que sobem face à sondagem de Outubro.

Seguem-se, depois, a Iniciativa Liberal (5%), a CDU (3,2%), o PAN (2,9%), o Livre (2%) e o CDS (1,5%). Este estudo de opinião indica ainda que o conjunto dos partidos de direita soma 49,4%, o que compara com os 45% obtidos pelas forças de esquerda.

No entanto, há quem ainda não tenha decidido em que irá votar nas eleições de Março: perto de um quarto dos inquiridos (23%) afirma que só tomará uma decisão definitiva "mais em cima da eleição". Mais de um quarto dos entrevistados (26%) assume nesta sondagem que se irá abster.

O estudo de opinião foi feito entre os dias 18 e 23 de Novembro, já depois de Marcelo ter anunciado a dissolução do Parlamento e a marcação de legislativas antecipadas para 10 de Março. Para esta sondagem da Aximage foram feitas 802 entrevistas efectivas, tendo este estudo um erro máximo de amostragem de mais, ou menos, 3,5%.