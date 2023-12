Ana e Nuno Markl: “Somos dois introvertidos que foram obrigados a ser extrovertidos”

As prateleiras estão repletas de fotografias de família, muitas ainda a preto e branco, que eternizam momentos felizes do antigamente. É aqui nesta mesma sala, onde se sentam para conversar com o PÚBLICO, que os irmãos Ana e Nuno Markl passaram todos os Natais da sua infância, que não resistem a recordar, entre gargalhadas. “Não me lembro de acreditar no Pai Natal, sabia que os brinquedos vinham da loja. Mas escolhia acreditar para que a tradição funcionasse”, começa por contar a irmã mais nova.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt