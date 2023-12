“A evasão fiscal está muito associada aos fluxos financeiros ilícitos”

Depois de seis anos de troca de informações automáticas sobre as contas bancárias dos contribuintes, as autoridades fiscais de várias geografias preparam-se para começar a partilhar dados sobre operações com criptoactivos. O elo de ligação entre os países para organizar e avaliar esse intercâmbio de dados é o Fórum Global sobre Transparência e Troca de Informações para Fins Fiscais, um grupo que funciona junto da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e que hoje reúne 169 jurisdições comprometidas com novas formas de combate aos esquemas de fuga ao fisco.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt