Enxovais Príncipe Real: a loja que faz parte do enxoval

O hábito de fazer os enxovais só se mantém entre as famílias mais tradicionais, mas alguns clientes valorizam os bordados manuais com um design moderno.

Certo dia, ao passar diante da montra do número 12-14, da Rua da Escola Politécnica, em Lisboa, Vítor Castro viu a cruz a dar nota do falecimento do alfaiate que ali tinha o seu negócio e apressou-se a informar a mãe. Desde que aos dez anos Maria Cristina Castro frequentou aulas de lavores, nunca mais deixou de bordar. Mais tarde, nas férias de Verão, em Peniche, aprenderia também a arte da renda de bilros. Quando casou com Agostinho Castro, contabilista numa empresa metalúrgica, em 1938, instalou-se no Príncipe Real. Em casa, havia sempre pano de linho, fios e rendas e muitas mulheres juntavam-se para conseguir dar resposta às encomendas. Vítor gosta de dizer que “nasceu debaixo das saias das bordadoras”. A mãe jogou mão à antiga alfaiataria e abriu a sua loja, chamou-lhe Enxovais Príncipe Real.