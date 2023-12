Porto e Lisboa iluminam-se para o Natal com milhões de lâmpadas

São mais 2,6 milhões de lâmpadas LED em 90 ruas: a iluminação natalícia do Porto foi oficialmente apresentada esta sexta-feira, às 18h, com pompa e circunstância. No Sul do país, também Lisboa aproveitou o feriado para iluminar as ruas da capital, depois de vento forte e chuva terem adiado a programação originalmente prevista para quinta-feira.

No Porto, a atracção principal encontra-se, como já é costume, na Avenida dos Aliados. A árvore de Natal tem 32 metros e foi a atracção que mereceu maior destaque no momento do "ligar de luzes" desta época festiva.

Já em Lisboa, o Terreiro do Paço volta a ser o centro da iluminação, com milhares de pessoas a quererem testemunhar presencialmente a "chegada oficial" da quadra natalícia.

Vai poder ver as iluminações natalícias todos os dias da semana até dia 7 de Janeiro. De domingo a quinta-feira, o Porto exibe as luzes natalícias entre as 18h e as 23h. Nas sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, o horário é ligeiramente alargado: o arranque é feito também às 18h, mas apenas se desligam as luzes à meia-noite.

Em Lisboa, as iluminações ficam até 6 de Janeiro. De domingo a quinta-feira, vão ficar ligadas das 17h30 às 23h. De sexta-feira a sábado, o horário estende-se até à meia-noite. Já no Dia de Natal e noite da passagem de ano, vão estar ligadas entre as 17h30 e a 1h.