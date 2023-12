Mais de 110 países vão aderir ao acordo para triplicar as energias renováveis

Um compromisso para triplicar a energia renovável instalada no mundo até 2030 está pronto para ganhar o apoio de mais de 110 países na cimeira do clima COP28 no sábado, com alguns a pressionar para tornar o acordo global até ao final da conferência da ONU. A União Europeia, os Estados Unidos da América e os Emirados Árabes Unidos, anfitriões da COP28, têm vindo a reunir o apoio ao compromisso como forma de reduzir drasticamente as emissões de gases com efeito de estufa, necessárias nesta década para evitar o desencadeamento de alterações climáticas mais graves.

"Mais de 110 países já aderiram", afirmou a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante a cimeira COP28. "Apelo agora a todos para que incluam estes objectivos na decisão final da COP".

A questão de saber se os governos e as empresas irão fazer os enormes investimentos necessários para atingir o objectivo é uma questão em aberto. Embora a implantação de energias renováveis, como a solar e a eólica, tenha vindo a aumentar globalmente durante anos, o aumento dos custos, as restrições laborais e os problemas da cadeia de abastecimento forçaram atrasos e cancelamentos de projectos nos últimos meses, custando a promotores como a Orsted e a BP milhares de milhões de dólares em amortizações.

Para que o acordo seja incluído na decisão final da cimeira da ONU sobre o clima, é necessário um consenso entre os quase 200 países presentes. Embora a China e a Índia tenham manifestado apoio à triplicação da energia renovável global até 2030, nenhum dos dois países confirmou que apoiará o compromisso geral - que combina o aumento da energia limpa com a redução do uso de combustíveis fósseis.

A África do Sul, o Vietname, a Austrália, o Japão, o Canadá, o Chile e Barbados estão entre os países que já aderiram ao compromisso, segundo as autoridades disseram à Reuters.

O compromisso com as energias renováveis será um dos vários outros anúncios relacionados com a energia na COP28, no sábado, incluindo novas medidas e financiamento para combater as emissões de metano, acordos para reduzir o uso de carvão e a promoção da energia nuclear.

"Eliminação progressiva" será o suficiente?

Uma das decisões centrais da COP28 é chegar a acordo, pela primeira vez, sobre a eliminação gradual do consumo global de combustíveis fósseis. A queima de carvão, petróleo e gás para produzir energia é a principal causa das alterações climáticas.

Um rascunho do compromisso relativo às energias renováveis, a que a Reuters teve acesso, prevê "a eliminação progressiva da energia do carvão" e o fim do financiamento de novas centrais eléctricas alimentadas a carvão.

Triplicar as fontes limpas, como a energia eólica e solar, e duplicar as poupanças de energia permitiria reduzir em 85% o consumo de combustíveis fósseis necessário nesta década para cumprir os objectivos climáticos globais, de acordo com uma análise do grupo de reflexão Ember.

Os objectivos aumentarão a pressão sobre as nações ricas e as instituições financeiras internacionais para desencadear os investimentos maciços necessários para atingir 11 000 gigawatts de energia renovável até 2030 - em particular, reduzindo o elevado custo do capital que tem impedido os projectos de energia renovável em África e noutros países em desenvolvimento.

"Ainda existe um desfasamento entre as nossas potencialidades e as nossas limitações para atrair investimento", afirmou Najib Ahmed, consultor do Ministério do Clima da Somália.

África recebe apenas 2% dos investimentos globais em energias renováveis. A Somália tem o maior potencial de energia eólica terrestre de qualquer país africano, mas uma das taxas de electrificação mais baixas do continente, de acordo com a Agência Internacional de Energia.