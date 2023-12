O Euro 2024 a andar à roda

O futuro de Portugal no Campeonato da Europa de 2024 começará a desenhar-se no sábado à tarde (17h), quando, na Elbphilharmonie, em Hamburgo, se proceder ao sorteio da fase final do torneio. Depois de uma fase de apuramento imaculada, construída apenas com vitórias, a selecção portuguesa figurará no pote dos cabeças de série, o que lhe permitirá evitar, numa primeira etapa, adversários como a Alemanha, a Espanha ou a França. A ver vamos o que estará reservado ao grupo comandado por Roberto Martínez.

O campeonato também regressa já hoje, depois dos compromissos da Taça de Portugal e das competições europeias. O FC Porto (3.º classificado) é o primeiro dos candidatos a competir, quando se deslocar no sábado à tarde (18h, SPTV) a Famalicão, para defrontar uma das boas equipas a Liga, que ocupa actualmente o sétimo lugar. As lesões de Marcano, Wendel e Verón, do lado dos "dragões", e o castigo de Otávio, do lado dos minhotos, constituem as principais baixas.

No domingo, será o Benfica a deslocar-se ao Minho (18h, SPTV), mas para medir forças com o Moreirense. Nos últimos quatro jogos com os "cónegos", o campeão nacional só venceu um mas tentará regressar às vitórias em Guimarães para defender o primeiro lugar que alcançou com o triunfo no derby. Para isso, terá de contrariar um Moreirense que ocupa um sensacional quinto lugar na Liga, a três pontos do Sp. Braga, tendo já defrontado os bracarenses e o FC Porto nesta caminhada.

Ao Sporting caberá a honra de encerrar a 12.ª jornada, quando receber o Gil Vicente, na segunda-feira (20h15, SPTV). Já lá vão mais de 20 anos desde que os barcelenses pontuaram em Alvalade no campeonato (0-3, em 2022) e o facto de não terem vencido nos últimos três jogos coloca pressão adicional sobre a equipa. O favoritismo, esse, está inteiramente do lado dos lisboetas, que procuram manter-se no topo da Liga, com o conforto de saberem que ainda não cederam pontos em casa nesta temporada.

Lá por fora, os campeonatos dos Big 5 servem os pratos principais no domingo, dia em que haverá um Barcelona-Atlético Madrid (20h), em Espanha; um Manchester City-Tottenham (16h30), em Inglaterra; um Nápoles-Inter Milão (19h45), em Itália; e um Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund (16h30), na Alemanha. Jogos para todos os gostos e horários, num fim-de-semana bastante preenchido.

Nas modalidades de pavilhão, as jornadas já arrancaram nos campeonatos nacionais de andebol (Benfica 29, Póvoa AC 23) e basquetebol (FC Porto 79, Ovarense 72), no hóquei em patins é fim-de-semana de Taça de Portugal (32 avos-de-final), enquanto no futsal Benfica (Prishtina, amanhã às 19h) e Sporting (Haladas, hoje às 20h30) disputam a Ronda de Elite da Liga dos Campeões.

O que pode ter-lhe escapado no PÚBLICO

O anúncio do regresso aos courts de Rafael Nadal, após longa paragem.

A aprovação do exercício financeiro 2022-23 no FC Porto, em assembleia-geral.

A segunda vida desportiva de Petr Cech, gigante das balizas de futebol - e não só.