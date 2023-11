Contas do FC Porto aprovadas com 53% de votos a favor

Sócios do clube viabilizaram relatório que reporta prejuízos no exercício de 2022-23.

Os sócios do FC Porto aprovaram nesta quarta-feira, em Assembleia Geral, o relatório e contas relativo à época 2022-23. Num total de 819 votantes, a proposta passou com 53% de votos a favor, no decurso de uma reunião magna que teve lugar no Dragão Arena.

No exercício financeiro do clube respeitante a 2022-23, registou-se um resultado líquido negativo de 2,430 milhões de euros, números considerados ligeiramente (265 mil euros) menos “problemáticos” se comparados com os 2,695 milhões de euros (negativos) da época anterior, então aprovados por maioria.

Já o Grupo FC Porto (Futebol Clube do Porto, FC Porto - Futebol, SAD, PortoComercial, PortoEstádio, PortoMultimédia, PortoSeguro, Dragon Tour, EuroAntas, FCP Serviços Partilhados, FCP Media, Avenida dos Aliados e Miragem) fechou 2022-23 com prejuízos superiores a 48 milhões de euros.

No total, e depois de uma forte declaração de voto de André Villas-Boas, a fundamentar o chumbo, os sócios do FC Porto aprovaram as contas com 434 votos a favor, 187 contra e 198 abstenções.