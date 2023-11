Carneiro e Pedro Nuno: o dia do programa eleitoral

Foram conhecidas hoje as moções que vão orientar o futuro do Partido Socialista.

Moção de José Luís Carneiro defende que PS deve promover “entendimentos tanto à esquerda como à sua direita, buscando consensos alargados”. Já Pedro Nuno Santos diz que a sua moção dá prioridade às empresas, para que Portugal tenha uma economia mais forte e diversificada, e defende a regionalização, comprometendo-se com um novo referendo. É muito mais o que os une do que aquilo que os separa?

