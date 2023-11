Carneiro quer referendo das regiões, pacto para a Justiça e rever sistema eleitoral

É uma lista de 12 prioridades que vão de uma nova Agenda para a Década até um compromisso plurianual para a Saúde, passando por um programa para as PME e outro para a contratação de jovens, por um pacto para a Justiça e outro para a Habitação, e, até ao Outono do próximo ano, arrancar com a reforma do sistema eleitoral, o debate do processo de referendo à regionalização e a regulamentação do lobbying. Estas são algumas das principais propostas da moção de orientação nacional com que José Luís Carneiro se candidata a secretário-geral do PS, mas o caderno de encargos de medidas em todas as áreas da governação é extenso.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt